Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Otomobili gasp etti, hatırlamadığını söyledi

Otomobili gasp etti, hatırlamadığını söyledi

Adana'da bir kişinin otomobilini bıçak zoruyla gasp edip şahsı da yaraladığı ileri sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Otomobili gasp etti, hatırlamadığını söyledi

20 Eylül 2016 17:26
Otomobili gasp etti, hatırlamadığını söyledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Y. (31) arkadaşıyla birlikte Seyhan Nehri kenarına giderek akşam üzeri alkol almaya başladı. Bir süre sonra Sedat Y.'ye telefon geldi. Sedat Y. telefonda konuşurken sinirlendi. Telefonu kapatan Sedat Y. yolun ortasına atlayarak o sırada geçen Hamit B.'nin yönetimindeki 07 FLK 60 plakalı otomobili durdurmak istedi. Antalya'dan Kurban Bayramı için Adana'da oturan yakınlarını ziyarete gelen Hamit B. korkarak otomobili durdurdu. Sedat Y. sürücüye bıçağı göstererek aşağı inmesini istedi. Hamit B. inmek istemeyince çıkan arbedede elinden yaralandı. Yaralanınca korkan Hamit B. otomobilden indi. Sedat Y. ise otomobile binerek hızla uzaklaştı. Sedat Y., yaklaşık 1 kilometre ileride otomobili durdurup kaçmaya başladı. Bu arada, Hamit B. hemen polisi aradı. Polis de çevrede otomobili ve zanlıyı aramaya başladı. Otomobili eski baraj civarında terk edilmiş halde bulan polis, kısa sürede zanlıyı da yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının ilk ifadesinde, gasp yaptığını hatırlamadığını, alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!