Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Y. (31) arkadaşıyla birlikte Seyhan Nehri kenarına giderek akşam üzeri alkol almaya başladı. Bir süre sonra Sedat Y.'ye telefon geldi. Sedat Y. telefonda konuşurken sinirlendi. Telefonu kapatan Sedat Y. yolun ortasına atlayarak o sırada geçen Hamit B.'nin yönetimindeki 07 FLK 60 plakalı otomobili durdurmak istedi. Antalya'dan Kurban Bayramı için Adana'da oturan yakınlarını ziyarete gelen Hamit B. korkarak otomobili durdurdu. Sedat Y. sürücüye bıçağı göstererek aşağı inmesini istedi. Hamit B. inmek istemeyince çıkan arbedede elinden yaralandı. Yaralanınca korkan Hamit B. otomobilden indi. Sedat Y. ise otomobile binerek hızla uzaklaştı. Sedat Y., yaklaşık 1 kilometre ileride otomobili durdurup kaçmaya başladı. Bu arada, Hamit B. hemen polisi aradı. Polis de çevrede otomobili ve zanlıyı aramaya başladı. Otomobili eski baraj civarında terk edilmiş halde bulan polis, kısa sürede zanlıyı da yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının ilk ifadesinde, gasp yaptığını hatırlamadığını, alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

