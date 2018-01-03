Otomobilin bagajından takım çantası çaldı

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde aracın park halinde olduğunu gören kimliği belirsiz şüpheli bir kişi çevresini kontrol ederek otomobile yaklaştı. Çevresinde kimsenin olmadığını gören şüpheli, eline aldığı maymuncukla kısa sürede otomobilin bagajını açtı. Sürekli olarak çevresini kontrol eden şüpheli, eliyle koymuş gibi yaklaşık 2 bin lira değerindeki takım çantasını çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin çevresini kontrol ederek geldiği ve aracın bagajını açarak çantayı alıp kaçtığı görülüyor.