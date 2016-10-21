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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21 Ekim 2016 12:52

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Limonlu ışıklı kavşağına hızla giren 34 GGG 20 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ç., aracın kontrolünü kaybetti. Karayolları'na ait park ve dinlenme alanına giren otomobil, ardından elinde ekmekle bekleyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ömer Kara'ya çarptı. Çocukla birlikte D-400 karayoluna savrulan otomobil, üst geçit altındaki bariyere çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından Ömer Kara'nın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolu Mersin-Antalya istikametindeki trafik, park ve dinlenme alanından kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: 12 yaşındaki çocuk, kaza


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