Otomobilin çarptığı çocuk öldü!

Olay, Yüreğir İlçesi Dedekorkut Mahallesi 842 sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok’a, plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden hızla kaçtı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları Bünyami’i kanlar içerisinde görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede çocuğun öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Adana Ali Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücünün yakalama çalışmaları devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye