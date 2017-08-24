Otomobilin çarptığı genç kız havaya uçtu

Polisin özellikle trafik ve asayiş konusundaki en büyük yardımcısı olan MOBESE kameraları, Trabzon'da yine birbirinden ilginç görüntüleri kaydetti. Görüntülerde, çeşitli cadde ve sokaklarda gündüz meydana gelen trafik kazaları yer alıyor.

Kayıtlarda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına taksinin, diğer yandan bir erkeğe dolmuşun çarptığı görülüyor. Diğer bir kazada bir ticari pikap trafik nedeniyle dururken arkadan gelen bir araba ona çarpıyor. Havalimanı mevkiindeki bir kazada ise kamyonetin kayarak bariyerlere çarptığı görülüyor.