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Otomobilin çarptığı genç kız havaya uçtu

Trabzon’da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin çarptığı genç kız havaya uçtu

24 Ağustos 2017 11:30
Otomobilin çarptığı genç kız havaya uçtu - Tıkla İzle

Polisin özellikle trafik ve asayiş konusundaki en büyük yardımcısı olan MOBESE kameraları, Trabzon'da yine birbirinden ilginç görüntüleri kaydetti. Görüntülerde, çeşitli cadde ve sokaklarda gündüz meydana gelen trafik kazaları yer alıyor.

Kayıtlarda yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına taksinin, diğer yandan bir erkeğe dolmuşun çarptığı görülüyor. Diğer bir kazada bir ticari pikap trafik nedeniyle dururken arkadan gelen bir araba ona çarpıyor. Havalimanı mevkiindeki bir kazada ise kamyonetin kayarak bariyerlere çarptığı görülüyor.

Etiketler: kaza, trabzon


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