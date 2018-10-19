İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin meraklısı ayı: Kapıyı açıp içeri girdi

Otomobilin meraklısı ayı: Kapıyı açıp içeri girdi
Otomobilin meraklısı ayı: Kapıyı açıp içeri girdi

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir ayı, semt sakinlerinden birinin arabasının kapısını gizlice açarken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin meraklısı ayı: Kapıyı açıp içeri girdi - Tıkla İzle

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Eyalette yaşayan bir ayının bölge sakinlerinden birinin arabasının kapısını gizlice açarak içeri girmesi ve daha sonra kapıyı açık bir şekilde bırakarak gitmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aracın sahibi ise kamera kayıtlarını paylaşarak, bunun ayının 3'üncü girişimi olduğunu belirtti. Araç sahibi paylaşımında, “Kapıyı açmasındaki naifliğine karşı acımasızca açık bırakıp gitti” ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.