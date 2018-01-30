Otomobiliyle 15 metreden yükseklikten uçtu: 1 yaralı

Kaza akşam 20.00 sıralarında Beykoz Paşabahçe Mahallesi Ede sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Mustafa K., yönetimindeki 42 KM 917 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 15 metreden aşağıdaki sokağa düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü K., aracında sıkışırken çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıkları, çarpmanın ardından bariyerleri söken aracın 15 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü kaydetti.

Otomobil itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çekilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Metin Başar