Diğer
Kategoriler

Otomobiliyle 15 metreden yükseklikten uçtu: 1 yaralı

Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerleri geçerek 15 metre yükseklikten alt sokağa uçtu. Araçta sıkışan sürücü yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobiliyle 15 metreden yükseklikten uçtu: 1 yaralı

30 Ocak 2018 22:52
Otomobiliyle 15 metreden yükseklikten uçtu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza akşam 20.00 sıralarında Beykoz Paşabahçe Mahallesi Ede sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Mustafa K., yönetimindeki 42 KM 917 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 15 metreden aşağıdaki sokağa düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü K., aracında sıkışırken çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken görgü tanıkları, çarpmanın ardından bariyerleri söken aracın 15 metre yükseklikten aşağıya düştüğünü kaydetti.

Otomobil itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çekilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Metin Başar

Etiketler: beykoz, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç