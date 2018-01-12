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Otomobiliyle merdivenlerden inmek isteyen sürücü zor anlar yaşadı

Bolu’da, trafiğe kapalı cadddeye otomobiliyle girdikten sonra trafiğe açık olan caddeye merdivenlerden inmeye çalışan sürücü zor anlar yaşadı.

Otomobiliyle merdivenlerden inmek isteyen sürücü zor anlar yaşadı

12 Ocak 2018 16:12
Otomobiliyle merdivenlerden inmek isteyen sürücü zor anlar yaşadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’ne 34 TA 9946 plakalı otomobil sürücüsü vatandaşların uyarısı üzerine trafiğe açık olan Cumhuriyet Caddesine inmek için iki caddeyi birbibirine bağlayan merdivenleri kullanmak istedi.

Otomobiliyle vatandaşların kullandığı merdivenlerden Cumhuriyet Caddesi’ne inmek isteyen sürücünün otomobili merdivenlere takılınca zor anlar yaşadı.

Caddede yürüyen vatandaşların meraklı bakışları altında otomobil sürücüsü trafiğe açık olan caddeye inmeyi başardı. 

Faruk Çidem
 

 

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