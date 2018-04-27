Diğer
Kategoriler

Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

27 Nisan 2018 03:17

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında Adapazarı-Karapürçek yolu, Kamışlı mevkiinde meydana geldi. Karapürçek istikametine ilerleyen Cemal A. idaresindeki 54 FA 562 plakalı traktör ile aynı istikamete doğru ilerleyen Gökhan B. idaresindeki 54 AAJ 631 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobil hurdaya dönerken traktör şarampole uçtu. Kazada traktör sürücüsü Cemal A., yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile otomobilde bulunan sürücü Baş yaralandı. Yararlılar olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle her iki yönde de bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan, bazı yaralı yakınları, sağlık görevlilerine yaralıların durumunun kötü olduğunu söyleyerek yeni ambulans beklemeden olay yerindeki ambulanslara alınması istedi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda zaten yaralılar olduğunu ve diğer yaralının sıradaki ambulansa alınması gerektiğini söylemesi üzerine yaralı yakınları sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle gerginlik sona ererken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: kaza, sakarya, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç