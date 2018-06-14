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Otomobiller sel sularında sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ta dün anne ile 2 çocuğunun ölümüne, onlarca aracın sürüklenmesine neden olan sel felaketi polis şehir kameralarına yansıdı.

Otomobiller sel sularında sürüklendi, sürücüler mahsur kaldı

14 Haziran 2018 17:22

Kent merkezinde dün öğleden sonra aniden bastıran yağmur nedeniyle hayat neredeyse durma noktasına geldi. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde etkili olan yağmur sele dönüştü, yüzlerce otomobil yollarda sürüklendi. Sel nedeniyle onlarca kişi yaralanırken, anne ile 2 çocuğu ise evlerine giren sel sularında boğularak hayatını kaybetti.
Yaşanan afet kentin polis şehir kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğleden sonra başlayan yağışın ardından cadde ve sokaklarda sular birikiyor. Meydana gelen sel nedeniyle insanlar trafikte mahsur kalıyor, otomobiller sel sularında sürükleniyor. Bir başka görüntüde de esnafın ve çevredekilerin yardım çalışmaları yer alıyor.  

Muhammet Özer

 

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