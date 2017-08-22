Otomobiller sular altında kaldı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Suat Başol Sokak üzerinde biriken yağmur suları 4 otomobilin sular altında kalmasına neden oldu. 3 otomobilin sahibi çevredeki vatandaşların yardımı ile sular altında kalan otomobillerini kurtarırken, bir aracın sahibine ise ulaşılamadı. Tamamen sulara gömülen otomobilin çıkarılması için vatandaşlar yetkililer e haber verdi. İlçede bazı ev ve iş yerlerini de su basarken, bahçelerini su basan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamadı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine3 dolan suları kendi imkanları ile boşaltmaya çalıştı.

Kdz. Ereğli Belediyesi’ne bağlı çok sayıda ekip tıkanan su kanallarını açarak su baskınlarını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Belediye ekipleri vidanjörler ile su birikintisi olan ve sel baskını olan bölgelerdeki suları tahliye ediyor. Ekiplere iş makineleri de yardımcı oluyor.

Vedat Kılıç

