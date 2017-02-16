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Otomotiv devlerinin parçaları İzmir’den

Kanadalı otomotiv sanayi şirketi Stackpole, İzmir’deki fabrikasında kısa zamanda ciroyu katlayınca yeni fabrika kurdu. Şirket İzmir’de aralarında Audi, Porsche ve Volkswagen’in de bulunduğu otomotiv devlerine orijinal parça üretiyor.

Otomotiv devlerinin parçaları İzmirden

16 Şubat 2017 17:59

Ege Serbest Bölgesi'nde kurulan yeni üretim tesisinin açılış töreninde konuşan Stackpole Türkiye Genel Müdürü Rıza Gürkan, Kanada merkezli firmalarında Peugeot/Citroen, Audi, Porsche, Volkswagen, Ford, Hyundai ve Opel için yıllık 3 milyon adet kapasiteyle yağ pompası ve toz metal parçalar ürettiklerini söyledi. Almanya merkezli Gates Powertrain firmasıyla ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında üretime başladıklarını belirten Gürkan, geçen süreç içinde bir başarı hikayesine imza attıklarını ve firmanın ayrı bir fabrikada üretime devam etme kararı aldığını ifade etti. Şirketin 2009 yılında 20 milyon euro satış yaparken bunun bugün 80 milyon euroya çıktığını, çalışan sayısının da 270 kişiden 420 kişiye ulaştığını belirten Gürkan, “Son 5 yılda İzmir fabrikasının cirosu 4’e katlanarak 80 milyon euroyu buldu. Ancak bu büyüme devam ediyor. 2 yıla kadar 110 milyon euroyu geçmeyi garantiliyoruz. Çalışan sayımızı da 500’e ulaştıracağız. Bu bir başlangıç” diye konuştu.

Stackpole CEO’su Peter Ballantyne ise Türkiye fabrikasının öneminin gelecekte artıracağına dikkat çekti. 

Ali Gözeten - Halil Karahan

Etiketler: Kanada, otomotiv


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