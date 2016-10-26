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Otopark inşaatı alanında çökme

Tokat’ın Niksar ilçesinde Niksar Belediyesi tarafından yapımı devam eden kapalı semt pazarı ve otopark inşaatı alanında çökme meydana geldi.


26 Ekim 2016 12:07

Niksar’da Cumhuriyet Caddesi Pazar yeri mevkisinde belediye tarafından yapımı devam eden kapalı semt pazarı ve otopark inşaatında çökme meydana geldi. İnşaat alanının hemen bitişiğinde Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın altında toprak kayması oluştu. Toprak yığınlarının bir anda yukarıdan inşaat alanına akması korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan olayda inşaat alanında çalışan işçiler zarar görmezken, çökme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

Sedat Özata

Etiketler: çökme, otopark alanı, Tokat


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