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Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada 1 kişi ayağından vuruldu.

Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı

30 Nisan 2017 12:14
Otoparkta kurşun yağmuru: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin önüne giden Taner Ç. ile henüz kimliği öğrenilemeyen zanlılar tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz zanlılar yanlarında bulunan silahla Taner Ç.'nin üzerine ateş açtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Taner Ç. yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı halde yatan Taner Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan incelemede 8 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Taner Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silahlı saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Cihan Atik


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