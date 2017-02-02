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Otostop çekerek 2 yılda 60 il ve 4 ülke gezdiler

Otostopla dünya turuna çıkan Antalya Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 3. sınıf öğrencileri Ömer Demirbilek ile Muhammet Ilıkan, otel ve otobüslere hiç para vermeden 60 il ve 4 ülkeyi gezdi.

Otostop çekerek 2 yılda 60 il ve 4 ülke gezdiler
Otostop çekerek 2 yılda 60 il ve 4 ülke gezdiler - Foto Galeri

02 Şubat 2017 12:15
Otostop çekerek 2 yılda 60 il ve 4 ülke gezdiler - Tıkla İzle

Kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşıdıklarını ifade eden iki kafadar arkadaş, 2 yıl önce Antalya’da otostopla başladıkları serüvenlerine Van ile devam ettiklerini söyledi. Ömer Demirbilek ile Muhammet Ilıkan, “Hedefimiz okul bitmeden otostopla Türkiye’nin 81 ilini gezmek, daha sonrasında ise 40 ülkeyi gezmektir. Buradaki bir amacımız da insanlara gezmenin en az maliyetle nasıl yapıldığını göstermektir” dedi.
Gezilerinde mevsim farkı gözetmediklerini anlatan Ömer Demirbilek (23), “2 yıldır aktif olarak Türkiye ve dünyayı geziyoruz. Bizim amacımız düşük maliyetle gezmektir. Her insan parası ile gezebilir ama bizler insanlara gezmenin çok da maliyetli olmadığını göstermek istiyoruz. Gezerken ulaşıma para vermiyoruz. Otostopla geziyoruz. Konakladığımız yerler de ise Koç Surfing (Couch Surfing) hesabını kullanıyoruz. İnternet üzerinde faaliyet gösteren bu hesap, gittiğiniz yerlerde insanların sizleri ücretsiz olarak misafir etmelerini sağlıyor. Eğer otellerde kalırsak, oranın kültürünü öğrenemezdik. Biz gittiğimiz bölgelerde ailelerin ya da öğrencilerin evlerine misafir oluyoruz. Onların yemek kültürlerini, uyuma şekillerini öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz üniversiteyi bitirmeden önce 81 ili gezmek”
Şu ana kadar Türkiye’de 60 il gezdiklerini anlatan Demirbilek, “Hedefimiz üniversiteyi bitirmeden önce 81 ili gezmek. Bunun dışında dört yurt dışı gezimiz oldu. Maliyetimizin çok düşük olduğundan bahsettik. 10 günlük İran gezimizde 157 TL harcadık. Çok komik bir rakam gibi gelebilir. Gezmek sadece Antalya’ya gitmek değildir. Ülkenin her yerinde farklı mevsimlerde farklı güzellikler görmektir. Kış ayında buraya geldik. Ayrı bir güzellikle karşılaştık” diye konuştu.

“Bugüne kadar 60 il ve 4 ülke gezdik”
Kendisini sırt çantalı gezgin olarak tanımlayan Muhammet Ilıkan ise “Bugüne kadar Türkiye’de 60 il, dünyada da 4 ülkeyi gezdik. Gezmeyi çok istiyordum, ancak param yoktur. Bu sebeple otostop çektim. Türkiye ve dünyada hiçbir zaman otobüse binmedim. Her zaman otostopla ulaşımı bedavaya getirdik” dedi.
Bazen camilerde bazen de havalimanı ya da otobüs terminallerinde uyuduklarını anlatan Ilıkan, şöyle dedi:
“Daha sonra öğrendik ki bizleri misafir edecek insanların olduğu bir uygulama varmış. Bu uygulamaya üye olarak gittiğimiz yerlerde bedavaya konakladık. Bu sayede arkadaşımın da ifade ettiği gibi gittiğimiz ülkelerin kültürlerini öğrendik. Gürcistan’da 250 TL’ye 10 gün buyunca, İran’da ise 157 TL’ye 10 gün buyunca kaldık.”

“İnsanlara az para ile nasıl gezildiğini göstermek istiyoruz”
Bir amaçlarının da insanlara az para ile nasıl gezilebileceğini göstermek olduğunu savunan Ilıkan, “Sadece gezmiyor, gezdiğimiz yerleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıp nasıl az para ile gezdiğimizi gösterdik. Okul bitmeden 81 ili bu şekilde gezmek istiyoruz. Okul bittikten sonra da en az 40 ülkeyi gezme hayalim var. En çok gitmek istediğimi ülke Norveç’tir. Çünkü doğası beni gerçekten büyülüyor. Kuzey ışıklarını görmek istiyorum. Hindistan’daki insanların nasıl yaşadığını, Afrika’daki insanların ne kadar mutlu olduğunu takipçilerimize göstermek istiyoruz. İki seneden beri sürekli geziyoruz. Gediğimiz yerleri ise Özgür Ruh ve Kamp Türkiye hesaplarından takipçilerimizle anlık paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.
İki gezgin, İran gezisinin ardından otostopla geldikleri Van’da, yine aynı şekilde Diyarbakır’a gitmek üzere yola çıktılar.

Şu ana kadar İran, Gürcistan, Ukrayna ve Kıbrıs’ı gezen iki kafadar, Türkiye’nin en doğusundan en batısına kadar 60 ili gezdiklerini ifade ettiler.

Murat Dalgın

Etiketler: gezme, otostop


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