Manisa'nın Soma ilçesinden geçen İstanbul İzmir Otoyolu inşaatında iş makinelerinin kazılarıyla ortaya çıkan antik döneme ait mezarlara rastlanılması üzerine Akhisar Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilerek arkeologlar tarafından bölgede kazı çalışması gerçekleştirildi. Arkeologlar tarafından yapılan detaylı kazı çalışmasında bulunan mezarların devamı olmadığı tespit edilerek toprak mezarlarda kurtarma kazısı yapıldı.

Nitelikli olmayan mezarlar

Soma'nın Hatunköy Mahallesinin yanından geçen yol inşaatında ortaya çıkan mezarların toprak mezar olduğu öğrenildi. Nitelikli olmayan mezarlar olduğu öğrenilen buluntuların Erken Bizans dönemine ait olma ihtimali üzerinde durulurken ortaya çıkan mezar taşlarının başka yerlerden gelme ihtimali üzerinde de duruluyor. Arkeologlar tarafından yapılan derin kazı çalışmaları tamamlanırken başka bir mezara rastlanılmadığı ve yol inşaatına da devam edildiği öğrenildi.

Yer altı şehri bulundu iddiası

Öte yandan yol inşaatının geçtiği bölgenin yakınında bulunan Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesinde ise Roma dönemine ait yeraltı şehri bulunduğu iddia edildi. Jandarma tarafından güvene alınan bölgeyle ilgili olarak, Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada yeraltı şehri bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.