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Otoyolda can pazarı !

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda lastiği patlayan yolcu minibüsü bariyerlere çarparak devrildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Otoyolda can pazarı !

01 Eylül 2018 17:12

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi güzergâhında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul Arnavutköy’den Bursa’daki bir düğüne gitmek üzere yola çıkan Asker Karakaş (30) idaresindeki 34 HR 2959 plakalı yolcu minibüsü, Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi tünelini geçtikten sonra lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan minibüs daha sonra yol ortasına devrildi.

Can pazarı yaşandı

İçerisinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsünün devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazarı yaşandı. Devrilen minibüse ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 14 yaralı ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirlenirken, otoyolda trafik tek şeritten sağlandı.  

Musa Öztürk
 

 

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