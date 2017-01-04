Tunceli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ovacık ilçesinde Alp Disiplini dalında İl Birinciliği Kayak Yarışması düzenlendi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ovacık Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya katılan sporcular, derece elde edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonucunda, erkekler kategorisinde Deniz Güler birinci, Okan Eker ikinci, Soner Kayaoğlu üçüncü olurken, kızlar kategorisinde birinci Olcay Paçavra, ikinci Melisa Sönmez, üçüncü Eftelya Yalvaç oldu. Minik ve çocuk kategorisinde ise Kenan Ayaz Aktimur tek yarışmacı olduğu için birinciliğe layık görüldü.

2016-2017 faaliyet raporunda bulunan Kayaklı Koşu ve Alp Disiplini İl Birinciliklerini tamamladıklarını ifade eden kayak antrenörü Elif Aşkın, "Kayak yarışmasına beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve hocalarımız düzenlenen kayak müsabakasına gelerek, yarışmayı izlediler. Dereceye giren sporcularımızı, Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu kayak faaliyet programında bulunan illere, kategoriler halinde müsabakalara götüreceğiz" dedi.

Alp Disiplini dalında düzenlenen yarışmada, erkekler kategorisinde birinci olan Deniz Güler ise birinci olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve il dışında düzenlenecek olan kayak yarışmalarında birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kayak yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri, İlçe Spor Müdürü Ferdi Keskin, Ulaş Spor Kulüp Başkanı Vedat Kekomemetoğulları, antrenör Ferdi Genç, Elif Aşkın, Sabri Paçavra ve Deniz Ferhatoğulları tarafından verildi.

Sidar Eren

TUNCELİ