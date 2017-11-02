Ovit Tüneli'nde tek tüpten geçişlerin yıl sonunda başlaması bekleniyor

Trabzon'da yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun 2. tüneli, dünyanın ise en uzun çift tüplü 3. tüneli olacak olan Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre. Çift tüpün bağlantı tünelleri ile birlikte toplam uzunluğu ise 28 km olacak. Ovit Tüneli ve çığ tünellerinin inşaatı havadan görüntülenirken, çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü görülüyor.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012 tarihinde atılan ve "Işık Göründü" töreni geçtiğimiz yıl Kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle gerçekleştirilen Ovit Tüneli'nin yıl sonunda tek tüpten ulaşıma açılması bekleniyor.

605 milyon TL bedelli proje sayesinde 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşerken, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında yılın 5,5 ayı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

Yöredeki turizmciler tünelin ulaşıma açılmasını sabırsızlıkla bekliyor

Rize'nin İkizdere ilçesindeki turizm tesislerinden RİDOS Termal Oteli'nin Genel Müdürü Cemal Akın, Ovit Tüneli'nin açılmasıyla bölge turizminin hareketleneceğini söyledi. Akın "Kafkasya’dan Ortadoğu’nun bütün ülkelerine ulaşım kolaylığı ve yüksek kalitede bir rahatlama sağlayacaktır. Ticari ilişkilerinin hız kazanmasıyla ulaşım ve turizm anlamında ciddi bir gelişme olacak. Tünelle birlikte 6 ay kapalı olan yol ulaşıma açılmış olacak. İran ve Irak’tan turizm konusunda çok ciddi anlamda faaliyetler artacaktır. Hem doğa hem de sağlık turizminde çok ciddi gelişmeler sağlanacaktır. Dünyanın mineral zenginliği açısından en kaliteli 5 sudan biri olarak kabul edilen Rize termal sularının ünü ülkemizde tanındığı kadar diğer ülkelerde de tanınacaktır. Şimdiye kadar bu sulardan yararlanamayanlar özellikle bu termal sular için Rize’ye akın edeceklerdir. Bu bölgeyi kalkındıracağı gibi bireysel anlamda da refah seviyesini yükseltecektir. Tünelin açılmamış olmasına rağmen şimdiden birçok turizm acentesi hareketliliğini hissettirdi. Fiyatları şimdiden talep etmeye başladılar. Bu taleplerin başında İran geliyor. Tünel, bizi şimdiden sevindirmiş ve heyecan getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ersen Küçük - Ozan Köse