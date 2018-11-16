Oxford Sözlükleri, 'toksik' sözcüğünü yılın kelimesi seçti

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Oxford Sözlükleri, 'toksik' sözcüğünü yılın kelimesi seçtiğini duyurdu. Sözcüğün anlamını 'zehirli' olarak tanımlayan Oxford, 'toksik' sözcüğünün son yılların en çok konuşulan konuları için bir tanımlayıcı haline geldiğini belirtti.

Sözcüğü “zehirli” olarak tanımlayan Oxford, “En çok konu hakkında en çok konuşulanlar için bir tanımlayıcı” haline geldiğini ve toksik sıfatının Brexit tartışmalarından çevre konularına kadar her şeyi tanımlamak için kullanıldığını bildirdi. Oxford, toksik kelimesinin Oxford Sözlüklerinin web sitesinde aranma sayısında yüzde 45 artışa işaret etti.

Oxford, geçen yılı dilde yansıtmak için yılın sözcüğü seçimi yapıyor. Oxford 2017'de 'gençlerin eylemlerinden veya etkilerinden kaynaklanan önemli bir kültürel, politik veya sosyal değişim'i anlatan gençlik depremi yani 'youthquake'i yılın kelimesi seçmişti.