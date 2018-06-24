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Oy kullanmak için 500 kilometre yol kat etti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde engelli 80 yaşındaki Şükriye Doğan, eşiyle birlikte oyunu kullanmak için Mardin’den geldi.

Oy kullanmak için 500 kilometre yol kat etti

24 Haziran 2018 12:54
Oy kullanmak için 500 kilometre yol kat etti - Tıkla İzle

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Sabah saatler 08.00’i gösterdiğinde seçmenler oy kullanmak için oy kullanacakları okullara gittiler.
İskenderun Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden yaz aylarında eşiyle birlikte memleketi Mardin’e giden 80 yaşındaki Şükriye ve Yusuf Doğan çifti oyunu kullanmak için 500 kilometre yolu kat ederek Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi. 

Rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 7 çocuk annesi 80 yaşındaki Şükriye Doğan eşiyle birlikte geldiği okulda eşi ve vatandaşların yardımıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan 80 yaşındaki Şükriye Doğan, “Memleketimiz ülkemiz için Mardin’den geliyorum. Burada oturuyorum. Oyumu kullanmak için geldim. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum. Herkes sandığa gelsin” diye konuştu. 

Doğan, daha sonra eşinin yardımıyla oyunu kullandıktan sonra evinin yolunu tutarak tekrar Mardin’e gideceklerini belirtti.  

Mustafa Mert
 

 

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