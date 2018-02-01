Diğer
Kategoriler

Oyun fuarına katılmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu

Gaming İstanbul Uluslararası Dijital ve Oyun Fuarına katılmak için sıraya giren yüzlerce genç, uzun kuyruklar oluşturdu. Zorlu bekleyiş sonrası fuar alanına girmeyi başaran gençler, stantlarda kurulan oyun alanlarında gün boyu oyun oynayarak eğlenceli bir gün geçirdi.

Oyun fuarına katılmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu

01 Şubat 2018 12:25
Oyun fuarına katılmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu - Tıkla İzle

Türkiye’nin uluslararası oyun fuarı Gaming İstanbul Uluslararası Dijital ve Oyun Fuarı (GİST) İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 4 gün sürecek fuarın ilk gününe yoğun ilgi gösteren gençler, günün erken saatlerinde fuar alanına gelerek sıraya girdi. Gençlerin akın akın gelmesiyle uzun kuyrukların oluştuğu fuar alanında, gençler uzun bir bekleyiş sonrası fuar alanına girebildi. Yerli ve yabancı bir çok firmanın oyun tanıtımları için kurduğu statlarda oyunlar oynayan gençler, eğlenceli bir gün geçirdi.
Öte yandan bazı oyun karakterlerinin kostümlerinin de giyilerek tanıtım yapıldığı etkinlikte, gençler karakterlerle fotoğraf çektirdi.

“Daha çıkmamış oyunların tanıtımı burada oluyor”

Oyun fuarı için dakikalarca sırada beklediğini belirten Eyüp Mert Şahin, “Bu fuarda yeni oyunlar keşfedeceğiz. Daha çıkmamış oyunların tanıtımı burada oluyor. Onun için yeni oyunlar keşfetmek için güzel oluyor. Ben de destekliyorum bu fuarları ve 4 senedir geliyorum” dedi.
Oyun tutkunu Yağız Çınar ise, “Fuarda geziyorum, oyunlar oynayarak eğleniyorum. Az önce bir simülatöre bindim. Çok eğlendim, güzel oldu. 4 senedir oyun fuarlarına geliyorum. Çok güzel geçiyor.

Emrah Kuş
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç