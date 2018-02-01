Oyun fuarına katılmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye’nin uluslararası oyun fuarı Gaming İstanbul Uluslararası Dijital ve Oyun Fuarı (GİST) İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 4 gün sürecek fuarın ilk gününe yoğun ilgi gösteren gençler, günün erken saatlerinde fuar alanına gelerek sıraya girdi. Gençlerin akın akın gelmesiyle uzun kuyrukların oluştuğu fuar alanında, gençler uzun bir bekleyiş sonrası fuar alanına girebildi. Yerli ve yabancı bir çok firmanın oyun tanıtımları için kurduğu statlarda oyunlar oynayan gençler, eğlenceli bir gün geçirdi.

Öte yandan bazı oyun karakterlerinin kostümlerinin de giyilerek tanıtım yapıldığı etkinlikte, gençler karakterlerle fotoğraf çektirdi.

“Daha çıkmamış oyunların tanıtımı burada oluyor”

Oyun fuarı için dakikalarca sırada beklediğini belirten Eyüp Mert Şahin, “Bu fuarda yeni oyunlar keşfedeceğiz. Daha çıkmamış oyunların tanıtımı burada oluyor. Onun için yeni oyunlar keşfetmek için güzel oluyor. Ben de destekliyorum bu fuarları ve 4 senedir geliyorum” dedi.

Oyun tutkunu Yağız Çınar ise, “Fuarda geziyorum, oyunlar oynayarak eğleniyorum. Az önce bir simülatöre bindim. Çok eğlendim, güzel oldu. 4 senedir oyun fuarlarına geliyorum. Çok güzel geçiyor.

Emrah Kuş

