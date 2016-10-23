Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Alkel ailesinin 5 yaşındaki kızı Bayen Alkel, iki gün önce oyun oynadığı sokaktan başından yaralı halde evine döndü. Ancak anne Şavel Alkel kızını doktora götürmek yerine başındaki yarayı temizledikten sonra uyuttu. Olaydan iki gün sonra halsizlik ve bulantı şikayeti başlayınca anne, kızını Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Alkel ailesinin evinin bulunduğu sokakta inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvurup serbest bıraktı. Cenaze ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bugün ise cenaze otopsinin ardından anne Alkel tarafından morgdan alınarak toprağa verildi.

Fatih Keçe