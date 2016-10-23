Diğer
Kategoriler

Oyun oynarken düştü, iki gün sonra öldü

Adana'da oyun oynarken düşerek başından yaralanan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, iki gün sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.


23 Ekim 2016 14:36

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Alkel ailesinin 5 yaşındaki kızı Bayen Alkel, iki gün önce oyun oynadığı sokaktan başından yaralı halde evine döndü. Ancak anne Şavel Alkel kızını doktora götürmek yerine başındaki yarayı temizledikten sonra uyuttu. Olaydan iki gün sonra halsizlik ve bulantı şikayeti başlayınca anne, kızını Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Alkel ailesinin evinin bulunduğu sokakta inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğun anne ve babasının ifadelerine başvurup serbest bıraktı. Cenaze ise otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Bugün ise cenaze otopsinin ardından anne Alkel tarafından morgdan alınarak toprağa verildi. 

Fatih Keçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!