UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 dakikalık bölüme kadar oyuna hakim olan taraf olduklarını ancak oyun üstünlüğünün skora yansımadığını ifade etti.

Kazanmak için sahaya çıktıklarına vurgu yapan Şenol Güneş, “Onu da gösterdik, oyun son bölümüne kadar. Oyna hakimdik. Önde baskı yaptık. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Rakibe pozisyon vermeden oyunu taşımaya çalıştık. Savunma anlayışıma aynı şekilde, hücum anlayışını da iyi çevirdik ama topları daha iyi kullansak, kaçırdığımız pozisyonların dışında daha fazla gol pozisyonuna girebilirdik. Son on dakikalık bölümde bir yorgunluk oldu. Kramp giren oyuncular vardı. O bölümde rakip, oyuna daha iyi hakim oldu. Zaten atılan şut bizim oyuncunun dizine çarparak gol oldu. Ondan sonraki bölümde de rakip iki tane pozisyon buldu ama o bölüme kadar tamamen oyuna hakim olan taraftık ama bu oyun üstünlüğümüz skora yansımadı” diye konuştu.

“Farklı kazanmamız gereken bir maçtı”

Futbolcuların sakatlanmaları üzerine sorulan bir soruyu cevaplayan Güneş, Lens'teki sakatlığın önemli olduğuna dikkat çekerken, Dorukan'da yorgunluk, kramp olduğunu ve bu yüzden ciddi olacağını düşünmediğini belirtti. Aynı şekilde Medel ile Necip'te de yorgunluk yüzünden kramp olduğunu bildiren Güneş, konuşmasını şu ifadelerle devam ettirdi:

“Yorulan oyuncular vardı. O konuda en ciddi sakatlık Lens'inkisi görünüyor. Oyun olarak bugün kazanmak için her şeyi yaptık. Deplasman olması hiç farketmez. Kendi sahamızda bile bu kadar iyi oynamadık. Rakip bizden üstün oynadı ve kazandı. Biz burada üstün oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Deplasmanda puan kaybıyla ilgisi yok. Yediğimiz gole kadar iyi taşıdık maçı. Aslında taşıyabileceğimiz bir maçtı. Goller de bulsak, farklı kazanmamız gereken bir maçtan bahsediyoruz. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Futbol adına biz, hiç zaman geçirmeden, top oynamaya çalıştık. Hatta yorgun olduğumuz zamanlarda bile, takım zaman geçirmeden en doğruları yapmaya çalıştık.”

Cafer Yıldırımer

