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Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, sanat dünyasından yine acı bir haber verdi. 4 gündür yoğun bakımda olan usta tiyatrocu Süreyya Küçük yaşamını yitirdi.

Oyuncu Süreyya Küçük hayatını kaybetti

29 Mart 2018 15:54

Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Onur Akay, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu, usta tiyatrocu Süreyya Küçük’ü maalesef bugün saat 14:00’da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık bir ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Onur Akay, Süreyya Küçük

 

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