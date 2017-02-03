Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Özalp’ta mahsur kalan 83 araç kurtarıldı

Özalp’ta mahsur kalan 83 araç kurtarıldı

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı mahsur kalan 78 araç ve 5 ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalpta mahsur kalan 83 araç kurtarıldı

03 Şubat 2017 16:04

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı Özalp Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı ve fırtına nedeni yollarda mahsur kalan 78 aracı yolcularıyla birlikte kurtardı. Hasta almaya giderken karda kalan 5 ambulansı da kurtardıklarını ifade eden Özalp Şube Şefi Cemil Ertaş, “Kar ve fırtınanın ardından ekiplerimiz mahalle yollarında çalışma yapmaya başladı. Yürüttüğümüz yol açma çalışmaları süresince 78 araç yolcuları ile birlikte mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarıldı. 5 ambulansı da kurtararak hastalarına ulaşmasını sağladık. Bağrıaçık grup yolunda mahsur kalan bir araç ve içindeki 6 yolcusunu da donmaktan son anda kurtarılarak Özalp ilçesine getirilerek kalacak yer demini sağladık. Gün itibari ile ilçemizde kapalı mahalle yolu yoktur. Özalp Belediyesi ekipleri ile birlikte koordineli olarak kapalı olan mahalle yollarını tamamen açtık” dedi. 

Nihat Özbay

Etiketler: özalp, van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!