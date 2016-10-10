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Ozan Tufan’dan mesaj var!

A Milli Takımın İzlanda ile oynadığı maçta sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan, “Tedavi sürecim başladı. Söz veriyorum, çok çalışıp sahalara en iyi şekilde geri döneceğim” dedi.

Ozan Tufandan mesaj var!

10 Ekim 2016 20:11

Milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “09.10.2016 tarihinde oynanan İzlanda- Türkiye milli maçı sırasında futbolcumuz Ozan Tufan, ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanıp oyunu terk etmiştir. Milli takım doktoru Ufuk Şentürk ile yapılan şifai konuşma ve milli takımdan kulübümüze gelen sporcu sağlık bilgilendirmesi neticesinde, sol ayak bileğinde 2 kemik arasındaki bağlarda zorlanmadan şüphelenilmiştir. Futbolcumuz Ozan Tufan’ a yapılan tetkikler sonucunda, sol ayağında 2 bağda kopukluk, 2 kemik arasındaki zarda yırtık, eklem içinde kanama ve ödem ve tendonlarda zorlanma tespit edilmiş olup, yaklaşık olarak 1,5 - 2 ay sahalardan uzak kalması öngörülen futbolcumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır” denildi.

OZAN’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ozan Tufan ise, “Yaşadığım sakatlıktan dolayı dün geceden itibaren gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim başladı. Söz veriyorum, çok çalışıp sahalara en iyi şekilde geri döneceğim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.


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