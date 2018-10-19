Özbekistan ve Rusya 27,1 milyar dolarlık anlaşmalara imza attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan'a 2 günlük devlet ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Özbekistan-Rusya Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nda 27,1 milyar dolarlık anlaşma ve sözleşmeler imzalandı.

İki ülke bakanları, devlet kurumları üst düzey yöneticileri, bölgeler valileri ve iş dünyasının önemli isimleri katılımıyla gerçekleştirilen forumda, toplam değeri 27,1 milyar dolar olan 785 anlaşma, sözleşme ve mutabakat imzalandı.

Özbekistan Ekonomi Bakanlığı Basın Hizmeti tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret alanında toplam tutarı 1,76 milyar dolar olan 600 sözleşme, yatırım alanında toplam değeri 25,3 milyar dolar olan 185 anlaşma ve mutabakata imza atıldı. Varılan anlaşmalara göre, 79 yeni ortak şirket kurulacak, 23 Ticaret evi ve Özbekistan'da 20 toptan ticaret merkezi oluşturulacak.

Forumda ayrıca, iki ülke üretim şirketleri arasında ticari alanda işbirliğine yönelik 1,2 milyar dolar değerindeki 242 mutabakat ve ortak yatırım projelerini gerçekleştirilmesini öngören 1,4 milyar dolar değerindeki 136 mutabakat imzalandı.

Dilmurod Cumabayev