Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Kasımpaşa, bir kırmızı kart gördüğü, bir de penaltı kaçırdığı maçta Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşama sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, maç sonucuna bakıldığında bu akşamın kötü olduğunu dile getirerek, “Maça iyi başlamışken, ilk atılan şutta 1-0 geriye düştük. İlk 45 dakika iyi oynadık, dengeli oyun oynadık. İkinci yarı daha coşkulu oynadık, sonra kötü bir gol yedik. Oyunu bırakmadık, niyetimiz 1. bölgede pas yaptırmamaktı Galatasaray’a. Çok basit gol yedik. Penaltı fırsattı, atamadık. Geçen hafta da aynı şeyi yaşadık. Bugün Koita’nın Muslera ile çıktığı topun da gol olduğunu düşünüyorum. Kaleye bakmadan çıktı. Onun da gol olduğunu düşünüyorum. Oyun anlamında istediğimiz seviyedeydik, yalnızca kazanamamak üzdü. Şimdi önümüzde önemli bir Rize maçı var, ona hazırlanacağız. Bu oyunu sürdürmek önceliğimiz olacak. Bir çıkış yakalamak zorundayız” dedi.

“Penaltılar kaçabiliyor”

Özdeş, Adem’in kaçırdığı penaltı ile ilgili ise, “Penaltılar kaçabiliyor. Eline çarptı diye verdi sanırım hakem penaltıyı. Adem daha önce de penaltı attı ama bu maç atamadı. Çok maç kazandırdığı oyunlar var” ifadelerini kullandı.