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Özel düzenekli sahte içki imalathanesine operasyon

İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 10 bin şişe sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Sahte içki imalathanesinde bulunan içki dolu gizli odanın kilit sisteminin açılması ise polis kamerasına yansıdı.

Özel düzenekli sahte içki imalathanesine operasyon

20 Ekim 2016 19:49
Özel düzenekli sahte içki imalathanesine operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Yenibosna’da bulunan Doğu Sanayi Sitesi’nde bir işyerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi takibe alan polis ekipleri, sahte içkilerin gece saatlerinde sevk edildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Sahte içki imalathanesindeki gizli odaya düzenekli kilit
Operasyon kapsamında adrese giren polis ekipleri, ikinci katta bulunan‘Girmek yasaktır’ yazılı demir kapının gizli oda olarak kullanıldığını belirledi. Polis ekipleri tarafından zorlanan kapının açılmaması üzerine, kapının özel düzenekli kilit mekanizmasıyla korunduğu anlaşıldı. Gizli odaya giren polis ekipleri, 5 bin 500 litre alkol, 10 bin 18 şişe dolu sahte mastika rakı ve viski, 32 bin 887 boş içki şişesi, 6 milyon 482 bin 921 tane etiket, 440 bin 200 içki şişesi kapağı ele geçirirken, operasyon kapsamında M.A isimli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.A işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı polis kamerasında
Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekiplerinin adrese girdikleri görülüyor. Adrese girerek gizli odayı bulan polis ekipleri kapıyı açmayı başararak odaya arama yapıyor. Yapılan aramalarda sahte içkiler bulunuyor. 

Tugay Saday
 

Etiketler: İstanbul, operasyon


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