Dünyaca ünlü yıldızlar Paris Hilton, efsanevi futbolcular Cristiano Ronaldo, Gheorghe Hagi gibi kişilerin korumalığını yapan ve Hollywood yıldızlarının yakın korumalarına da özel eğitimler veren yakın dövüş uzmanı Süleyman Kocabıyık, İzmir’e yerleşti. Kentte yine eğitimler vermeye devam eden Kocabıyık, dünya starlarının korumalığını yapan Savaş Menteş ile birlikte UYKEM'i açtı. Burada özel güvenlik görevlilerine eğitim veren iki yakın koruma uzmanı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak, güvenlik görevlilerinin daha fazla eğitim alması gerektiğini düşündü ve merkezde eğitime tabi tuttu. Buraya gelen kişileri belli bir sınavdan geçiren Kocabıyık ve Menteş, belirli standartlara uygun kişileri merkeze alarak eğitimlere başladı.

Komando gibi eğitimler veriliyor

Ekibin başında Süleyman Kocabıyık yer alırken, özel güvenlikçilere verilen eğitimler dikkat çekti. Eğitimlerde hemen hemen her ayrıntı düşünülürken, yılda normalde 25 mermi atan güvenlikçiler atış poligonlarına da götürülerek silah atışları yaptırıldı. Kişilere sadece atış değil, silahların nasıl sökülmesi gerektiği konusunda da bilgiler aktarıldı. Verilen eğitimler sonucunda da özel güvenlik görevlileri, saniyeler içerisinde silah söküp takmaya başladı.

Yüzme eğitimleri alıyorlar

UYKEM’deki eğitimler bununla da sınırlı kalmadı. Aşama aşama her türlü eğitimi alan güvenlik görevlileri, yüzme kurslarında da uzmanlardan ders aldı. Yine senaryo gereği boğulan kişiler kurtarılarak, güvenlikçilerin en kısa sürede kişiyi havuzdan çıkarması istendi.

Arazi de koşup, şınav çekiyorlar; bıçağa karşı koyuyorlar

Güvenlikçiler, bir başka eğitim aşamasında da dayanıklılık testine tabi tutuldu. Şınav, mekik çeken ve ormanlık alanda koşu yapan güvenlik görevlileri, eğitimleri tamamlamaya çalıştı. Bıçakla güvenlikçilere verilen bu eğitimler, komando ve özel kuvvetler eğitimlerini aratmadı.

"Türkiye'de ilk kez yapılıyor"

Yakın Dövüş Uzmanı Süleyman Kocabıyık, özel güvenlikçilere verilen eğitimlerin sonunda kişilere sertifika verdiklerini aktardı. Güvenlik görevlilerin normal koşullarda böyle bir eğitim almadıklarını ve bu yüzden eğitim vermeye başladıklarını söyleyen Kocabıyık, "Bu eğitimler, öncelikle şunun altını çizmek gerekir. Türkiye'de ilk kez yapılan bir eğitim sistemidir. Diğer ülkelerde de böyle özel güvenliğe uygulanan bir eğitim sistemi yok. Biz bunun iyice araştırmasını yaptıktan sonra ve emniyet mensuplarından edindiğim tecrübeler, onlardan duyduklarımızla düşündük ki bir özel güvenliğin donanımı daha farklı olmalı. Bunun içerisinde biz, 340 dersten oluşan ciddi bir eğitim prosedürü hazırladık. Bunun içerisinde güç idmanı, yakın dövüş teknik idmanları, bıçak ve sopa kullana bilme ve bunları kullananlara karşı saldıranlara karşı neler yapabiliriz. Elimizde herhangi bir silah olmadan, elimize geçen bir kalemi, gözlüğü veya bir kartviziti nasıl silah olarak kullanabiliriz, tabi bunlar özel güvenliklere savunma amaçlı bir verilen dersler. Kişileri nasıl koruruz ve bu kişiler ile diyaloğumuzun nasıl olması gerektiği eğitimler de veriyoruz. Bunun için diksiyon ve hitap edebilmeye dayalı derslerde çalışıyor" dedi.

"Yabancı dil eğitimi ekledik"

Eğitimleri anlatmaya devam eden Süleyman Kocabıyık, "Bunun haricinde bunlar yetersiz kalır, biz bir özel güvenliğin çalıştığı ortamda havuzlu bir sitede olabilir, biri o havuzda boğuluyor olabilir bu yüzden can kurtaran eğitimi veriyoruz. Dedik ki bir özel güvenlik, bir yabancıyı da koruyabilir o zaman bir yabancı dil eğitimi alması lazım, yabancı dil eğitimi ekledik. Kendimize ait özel silah atış uzmanımız, kendimize ait doktorumuz, kendimize ait yabancı dil öğretmenimiz, psikoloji hocamız ve her alanda uzman birçok hocayla okul kurduk. Adına Uluslararası Yakın Koruma Okulu verdik. Vereceğimiz eğitimlere herkes katılamıyor; katılacak kişileri biz ön elemeden sonra seçiyoruz. Türkiye'de özel yakın koruma eğitimi altında bir haftada yakın koruma yapıp bu kişileri piyasaya salan insanlar var. Hiç kimse 7 günde bir işin uzmanı olamaz. Bu zaten mantık olarak mümkün değil” şeklinde konuştu.

"Eğitimlerin bir zorluğu olmak zorunda"

Özel güvenlik görevlisi Volkan İmer (29)’de, zorlu bir eğitimden geçtiklerini söyledi. İmer, "Tabi ki de aldığımız eğitimlerin bir zorluğu olmak zorunda. Özel timlerin ve bordo berelilerin tarzına yakın eğitimler gerçekleştirmekteyiz. 15 metrelik bir hedefi eğer hiç eğitim almamışsanız, ilk kez yapıyorsanız ufak tefek kaymalar olması mutlaka olacaktır. Özel güvenlik sektöründe özel güvenlik kimlik kartını çıkarmış bir insan, çalıştığı firmaya bağlı sadece yılda 25 kapsül mermi atarak bir eğitim alıyor. Bu aslında doğru bir eğitim tarzı değil. Yılda sadece 25 kapsül atarak aldığımız bir eğitim bizi profesyonel bir hale getirmez. Tam tersi, hedef ne kadar gerekirse 10 metrede bile olsa benim kendimi atış konusunda geliştirmediğim sürede istediği kadar karşı taraf bana zarar verebilir" diye konuştu.

"Psikoloji eğitimi alıyoruz, güç eğitimleri alıyoruz"

Eğitim alan bir başka kişi Umut Doğan’da şunları kaydetti: "Psikoloji eğitimi alıyoruz, güç eğitimleri alıyoruz. Bıçakla, sopayla nasıl dövüşülür veya bıçak ve sopayla saldıran bir kişiye karşı nasıl karşılık verilir. O an içinde bulunduğumuz çevrede bulunan herhangi bir objeyle nasıl karşılıklı saldırıda bulunabiliriz, kendimizi koruyabiliriz bu tür eğitimler alıyoruz. Bu eğitimin bize katkısı olacak. Bu eğitim sadece kağıt üzerinde değil; pratik olarak çalışıyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere en çok pratik, bizim ülkemizde eksik olan eğitim bu. Hani kağıt üzerinde çok iyiyiz; ama pratik olarak çok iyi bir konumda değiliz."

Hakan Gözalan-Halil Karahan