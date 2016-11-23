Özel Harekat Polislerinin arasına yeni katılacak olan 10 bin kişiden biri olmak için, 02/11/2016 tarihinde başlayan başvuruya müracaat eden gençler, yapılacak olan spor mülakatı sınavı için parkuru istenilen sürede tamamlamak üzere hazırlık çalışmalarına başladılar.

Polislik mesleğine girişte aranan şartlara haiz, spor ve bedeni geliştirme çalışmalarına yatkın fiziki güce sahip, soğukkanlı, disiplinli, atıcılıkta üstün başarı ve eğitimde başarılı olabileceği anlaşılan, azimli ve dayanıklı olanların seçiminin yapılacağı spor mülakatına hazırlanmak isteyen gençler, her gün kendi hazırladıkları parkurda antreman yaparak, güç ve kondisyon depoluyorlar.

Erzincan da bir spor salonunda her gün 5 saat boyunca antreman yapan 40 genç, girecekleri spor sınavının ardından bir sonraki mülakat sınavına tabi tutulacaklar.

Terörle mücadele başta olmak üzere vatanı her türlü tehlikeden korumaya kendini adamış Özel Harekat Polislerinin seçileceği 19. Dönem POMEM özel harekat branşı sınavına hazırlanan gençlerden Gültekin Yılmaz isimli aday İHA mikrofonuna yaptığı açıklamada; “ Vatanıma, milletime hayırlı bir polis olmak için özel harekata gönül verdim. Kazanmak içinde çalışıyorum. Günde 5-6 saat çalışıyorum. Parkurda zıplama tahtamız, lastikli engelli koşumuz, ağırlık koşumuz, sağlık toplarımız, atlama alanımız, slalomlar ve engelli koşumuz var. Beni en çok yoran parkur atlama tahtası ile lastik. Parkurdaki en kısa derecem 40 saniye ama daha da iyi yapmaya çalışıyoruz.”dedi.

Özel Harekat polisi olmak isteyen Salih Furkan Arıtaş isimli aday ise; “15 Temmuz darbe olayından sonra vatanımıza, milletimize daha hayırlı bir birey olmak için bize tanınan bu fırsatı arkadaşlarımızla değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geç saatlere kadar çalıştığımız zamanlar oluyor. “diye konuştu.

Özel Harekat polisi olma hayali kuran gençler, kendilerine tanınan 48 saniyeyi hızlı bir şekilde tamamlayarak, spor mülakatında başarılı sayılabilmek için sınav gününe kadar antremanlarına devam edeceklerini belirttiler.

Abdullah Aslan