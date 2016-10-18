Özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı için 10 Ekim olarak belirlenen başvuru tarihi 17 Ekim tarihine ertelenmişti. Polis akademisinin sitesinde yapılan duyuruda sistemdeki teknik sorunlar nedeniyle başvuruların ikinci kez ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki özel harekat polisi olmak isteyen adaylarda aranan şartlar ne?

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne, askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi.

10 bin erkek öğrenci adayı için başvuruların, 10 Ekim'de yapılmaya başlanacağı duyurulmuştu. Ancak Polis Akademisi'nin sitesinde 10 Ekim'de yapılacak başvuruların 17 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

YİNE ERTELENDİ

Yapılan diğer duyuruda ise başvuruların teknik aksaklıklarından dolayı 17 Ekim'den ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

İşte duyuru şöyle:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne Özel Harekat polisi yetiştirmek üzere 10.000 erkek öğrenci adayı alınacağı ve online başvuruların 17 Ekim 2016 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.

Sistemde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle ön başvurular ileriki bir tarihte https://www.pa.edu.tr resmi internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POLİS PÖH ALIMI ŞARTLARI

Polis özel harekat alımları şartları ise şöyle: 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere,

* En az lise veya dengi okul mezunu

* Askerlik hizmetini tamamlamış

* KPSS şartı yok

* 28 yaşından gün almamış

* Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri

Tüm detayları Polis Akademisi anasayfasından öğrenebilirsiniz.

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.

Polis Akademisi sitesinden yapılan diger duyurular... Linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz

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