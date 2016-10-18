Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Özel harekat polis alımı için başvurular ikinci kez ertelendi (Başvuru tarihi ve şartları)

Özel harekat polis alımı için başvurular ikinci kez ertelendi (Başvuru tarihi ve şartları)

Özel Harekat Polisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Özel Hareket Polisi olmak için şartlar neler? Nasıl Özel Harekat Polisi olurum? Özel Harekat Polisi olmak için neler gerekir? Özel Harekat Polisi nasıl olunur? Özel Harekat Polisi başvuruları ne zaman? Özel Harekat Polisi olmak için ne zaman başvurabilirim?

Özel harekat polis alımı için başvurular ikinci kez ertelendi (Başvuru tarihi ve şartları)

18 Ekim 2016 11:06

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı için 10 Ekim olarak belirlenen başvuru tarihi 17 Ekim tarihine ertelenmişti. Polis akademisinin sitesinde yapılan duyuruda sistemdeki teknik sorunlar nedeniyle başvuruların ikinci kez ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Peki özel harekat polisi olmak isteyen adaylarda aranan şartlar ne?

Özel harekat polisi yetiştirmek üzere Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne, askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi. 

10 bin erkek öğrenci adayı için başvuruların, 10 Ekim'de yapılmaya başlanacağı duyurulmuştu. Ancak Polis Akademisi'nin sitesinde 10 Ekim'de yapılacak başvuruların 17 Ekim'e ertelendiğini duyurdu.

YİNE ERTELENDİ

Yapılan diğer duyuruda ise başvuruların teknik aksaklıklarından dolayı 17 Ekim'den ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

İşte duyuru şöyle:

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne Özel Harekat polisi yetiştirmek üzere 10.000 erkek öğrenci adayı alınacağı ve online başvuruların 17 Ekim 2016 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.

Sistemde yaşanan teknik sorunlar sebebiyle ön başvurular ileriki bir tarihte https://www.pa.edu.tr resmi internet sayfamızdan duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

POLİS PÖH ALIMI ŞARTLARI

Polis özel harekat alımları şartları ise şöyle: 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KHK'ya göre, özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere,
* En az lise veya dengi okul mezunu
* Askerlik hizmetini tamamlamış
* KPSS şartı yok
* 28 yaşından gün almamış
* Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarıyla polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek.
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürleri

Tüm detayları Polis Akademisi anasayfasından öğrenebilirsiniz. 

ÖZEL HAREKATÇI NASIL OLUNUR?

Öncelikle polis olabilmek için Polis Meslek Yüksekokulu yani PMYO'na katılmanız gerekmektedir. Lise ve dengi bir okuldan mezun olan bunun yanında gerekli başvuru şartlarını sağlayan kimseler alım olduğu sürece PMYO okuyabilmektedir. Daha sonra ise aynı tıpta olduğu gibi polislik mesleğinde de branş seçebilir ve o alana yönelebilirsiniz. Özel harekat polisi olmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. PMYO öğrencisi iken seçiminizi özel harekat polisi olmak istiyorum şeklinde yapabilir ya da kadrodayken ve başka bir birimde görev yapmakta iken gerekli şartları sağlamanız durumunda müracaatınızı polis özel harekat olmak istiyorum şeklinde belirtmeniz durumlarında özel harekatçı olabilirsiniz. Peki ama nasıl? Öncelikle 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel harekat polisi olma şartlarında bazı değişikliklere gidildiğini belirtmek isteriz.

Polis Akademisi sitesinden yapılan diger duyurular... Linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz

FYO ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

PAEM 2. Yedek Yerleştirme Sonuçları

Terörle Mücadele Branş Seçme Mazeret Sınav Yeri ve Tarihi

PMYO Giriş Sınavı 3. Yedek Aday Yerleştirme Sonuçları

Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu

PAEM 1. Yedek Yerleştirme Sonuçları

Etiketler: Özel Harekat polisi, özel harekat polisi 2016, Özel Harekat Polisi alımı başvuruları, özel harekat polisi başvuru, Özel Harekat polisi başvuru şartları, özel harekat polisi olmak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!