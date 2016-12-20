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Özel Harekat polisi olmak için ter döküyorlar

Tokat’ta, polis özel harekat (PÖH) sınavı için ter döken gençler 15 Temmuz darbe girişimi ve son yaşanan terör olayları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Özel Harekat polisi olmak için ter döküyorlar

20 Aralık 2016 10:45

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ile 10 bin özel harekat polisi alımı yapacak. Sınava girecek olan 140 polis adayı Tokat’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Atletizm Antrenörü Selahattin Karaca gözetiminde parkurda çalışıyor. Üniversite mezunu, üniversitede eğitim öğretim hayatına devam ederken polis olmaya karar veren gençler 15 Temmuz darbe girişimi ve son yaşanan terör olayları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"Ağabeyimizin kanını asla yerde bırakmayacağız"
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GÖÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BEYSO) Antrenörlük Bölümü öğrencisi Muhammed Nevzat Kocabay, yaşanan terör olaylardan çok etkilendiklerini ifade ederek, “Vatanımıza, milletimize hainlikler çok. Türk milletini kimse çekemiyor. Bu yüzden polis olmaya karar verdim. Devletimizin her daim yanındayız. Bu son yaşanan terör olayları bizi asla yıldıramayacak yıkamayacak ve sonuna kadar başaracağız. Hiç kimseden korkumuz yok. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.
Kocabay, İstanbul'daki hain saldırıda şehit olan çevik kuvvet polislerinden Yasin İke'nin kanını yerde bırakmayacaklarını ifade ederek, “Yasin İke ağabeyimiz Tokat BESYO mezunu idi. Biz de o okuldayız. Ağabeyimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Özel harekat polisi olabilmek için parkurda çalışıyoruz. Sonuna kadar bu davanın arkasındayız” diye konuştu.

Hukukçu olmayı hayal ederken polis olmaya karar verdi
KTO Karatay Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Gürkan Boyraz, darbe girişimi olayları sonrasında polis olmaya karar verdiğini söyledi. Üniversiten mezun olup hukukçu olmayı hayal ederken polis olmaya karar verdiğini ifade eden Boyraz, “Bu terör olaylarından sonra bu şekilde vatanıma daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Özel harekat polisi olmaya karar verdim. Son yaşanan terör olayları polis olmaktaki ısrarımızı artırdı” şeklinde konuştu.

“Kin yuttuk, kan kusturacağız”
Harita Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hakkı Çelepoğlu ise babasının polis ağabeyinin asker olduğunu belirterek, “Türküz, ırkımız doğuştan polis ve asker yetiştiriyor. Ondan dolayı polis olmaya karar verdim. Son yaşanan olaylardan dolayı gözyaşımız dinmiyor. Kin yuttuk, kan kusturacağız. Bunun için yemin ettik” ifadelerini kullandı.

Öğretmen adayı polis olmaya karar verdi
GOÜ Türk Dilli ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ebubekir Şeker, polis olmaya karar verdiğini şu şekilde özetledi: “Öğretmen olabilirdim sözleşmeli görev yapabilirdim ama tercihim kalem tutmak değil kurşun tutmaktı. Benim tek amacım oydu. Kurşun tutarak belki bir yerlere gelirim. KPSS’ye girmedim, girmeyi de düşünmüyorum. Sonuna kadar bu işin peşinden devam edeceğim. Ailem destekliyor, karşı çıkacaklarını düşünmüyorum. Çıksalar da bu konuda kararlı olduğumu görmelerini istiyorum.”
Adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) fiziksel yeterlilik parkurunda denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygun olup olmadıkları belirlenecek. 50 saniyede parkuru tamamlayan adayların başarılı sayılacağı fiziksel yeterlilik parkurunu 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayanlar ise 100 tam puan alacak. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar ise mevzuat gereği başarısız sayılacak.

Nurhan İçmez 

 


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