ÖZET: Başakşehir 1-0 Bursaspor| Başakşehir Bursa maçı geniş özeti ve golleri izle

MAÇ SONUCU: BAŞAKŞEHİR 1-0 BURSASPOR

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61' Ceza sahası içerisindeki Emmanuel Adebayor - William Troost-Ekong mücadelesinde hakem, Bursaspor lehine faul kararı veriyor.

61' Bursaspor, Harun Tekin ile serbest vuruş kullanacak.

60' Deniz Yılmaz – Junior Caiçara mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

60' Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

51' Bursaspor takımından Joshua John ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

49' Bursaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pablo Batalla.

49' Bursaspor takımından Pablo Batalla ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

48'Gael Clichy - Joshua John mücadelesinde hakem, Bursaspor lehine faul kararı veriyor.

47' Bursaspor takımından Joshua John sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Aziz Behich, Edin Visca tarafından faulle durduruluyor. Bursaspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45' Bursaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Aziz Behich geçiyor.

45' Bursaspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Cristian Titi geçiyor.

44'Cristian Titi, Mahmut Tekdemir tarafından faulle durdurulduğu için Bursaspor ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

44'Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

31' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Joshua John ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28' Sol çaprazdan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27'FoulMahmut Tekdemir, Bogdan Stancu tarafından faulle durduruluyor. Medipol Başakşehir, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

27' Medipol Başakşehir takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan İnler.

21'Golün asistini yapan isim Edin Visca.

21. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Elia’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın ortasında Elia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

DK:21 GOOOOL Elia

17. dakikada ceza sahası içi altıpas noktası üzerinde topla buluşan Adebayor’un şutunda kaleci Harun gole izin vermedi.

11' Medipol Başakşehir takımı Emmanuel Adebayor ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Emmanuel Adebayor tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

5' Bu dakikada Bursaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Deniz Yılmaz

3'OffsideRakip yarı alanın ortalarında Deniz Yılmaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

1' Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İŞTE İLK 11'LER...

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

Bursaspor: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Badu, Agu, Batalla, John, Stancu, Deniz