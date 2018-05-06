ÖZET İZLE: Akhisar 1- 2 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Akhisar GS kaç kaç bitti?

Akhisarspor Galatasaray geniş özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin yerden ortasında altıpas içerisinde Rodrigues’in yerden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Selçuk’un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in rakibi Dany’den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

22. dakikada Muğdat’ın ara pasıyla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Onur’un vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada T. M. Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Muslera’nın Seleznyov’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

37. dakikada Donk’un ara pasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomis’in altıpas çizgisinin sağından sert şutunda, açıyı iyi kapatan kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Donk’un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

50. dakikada Barbosa’nın sol kanattan yerden ortaladığı topa Seleznyov’un ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Galatasaray savunmasında Serdar’a çarparak filelerle gitti. 1-2

54. dakikada Selçuk’ın rakip ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topa kaleci Fatih son anda sağ direk dibinde müdahalede bulunarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

55. dakikada Akhisarspor savunmasının havadan gönderdiği uzun pasta rakip ceza sahası önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın vuruşunda kaleci Muslera son anda müdahalede bulunarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

63. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donk’un aşırdığı topa altıpas çizgisi önünde Serdar’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Barbosa'nın ceza sahası içerisinde Linnes'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Yasin'in penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyondaki Gomis'e pas çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Akhisarspor atağında Bilal'in rakip ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti. ,

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes xx, Dany x (Larsson dk. 87 ?), Mustafa xx, Kadir x, Soner x (Bilal dk. 77 xx), Sissoko xx, Barbosa xx, Onur x (Olcan dk. 74 xx), Muğdat xx, Seleznyov xx

Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Ömer

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Denayer xx, Serdar x (Maicon dk. 77 xx), Nagatomo xx, Donk xx,

Fernando xx, Selçuk xx (Yasin dk. 71 xx), Feghouli x (Sinan dk.71 xx), Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Ahmet, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18) (Galatasaray), Serdar (dk. 50 k.k.) (T.M. Akhisarspor)

Kırmızı kart: Lukac (dk. 90 yedek kulübesinde) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray), Mustafa, Muğdat, Lopes (T.M. Akhisarspor)

Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel

