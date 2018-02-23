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ÖZET İZLE: Akhisar 3-0 Konyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Akhisar Konyaspor kaç kaç bitti?

Akhisar Konyaspor maç özeti ve golleri izle bu haberde... Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Akhisarspor ile Konyaspor karşılaştı. Akhisar Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Akhisar Konyaspor maçı kaç kaç bitti !

ÖZET İZLE: Akhisar 3-0 Konyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle|Akhisar Konyaspor kaç kaç bitti?

23 Şubat 2018 22:01

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

7. dakikada Milosevic’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’ın göğsüne çarparak, tehlike bölgesinden uzaklaştı.

15. dakikada Ömer’in sol kanattan kavisli ortasına altıpasın hemen önünde Seleznyov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

27. dakikada sağ kanattan Skubic’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Milosevic’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

68. dakikada Muğdat’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

70. dakikada Konyaspor savunmasının hatasında topu alan Muğdat’ın pasında ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

77. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muğdat’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanın dışına çıktı.88. dakikada sol kanattan Ömer’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique, meşin yuvarlağı hemen yanındaki arkadaşı Serginho’ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpas çizgisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

90+2. dakikada Konyaspor atağında Jahovic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac iki hamlede topu kontrol etti.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Savranlar xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Ömer Bayram xx, Sissoko xx, Soner xx (Bilal dk. 89 ?), Eray xx, Muğdat xxx (Serginho dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 86 ?)

Yedekler: Fatih, Orhan, Dany, Aykut, Barbosa, Onur, Bia

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Ali Turan x, Moke xx, Ömer Ali xx, Milosevic x (Volkan Şen dk. 61 x), Ali Çamdalı x, Mehdi xx, Hadziahmetovic xx (Fofana dk. 46 x), Eto’o x (Orkan dk. 80 x), Jahovic x

Yedekler: Emrullah, Eren, Selim, Volkan Fındıklı, Jonsson, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Seleznyov (dk. 15 ve 68), Serginho (dk. 88) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Sissoko, Ömer, Seleznyov (T.M. Akhisarspor), Eto’o, Skubic (A.Konyaspor)

Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel
 

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