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ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-2 Galatasaray Maçı ve Golleri İzle| Akhisarspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Akhisarspor ile Galatasaray karşılaştı. Akhisarspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Akhisarspor Galatasaray geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Akhisarspor 1-2 Galatasaray Maçı ve Golleri İzle| Akhisarspor Galatasaray kaç kaç bitti?
Akhisarspor - Galatasaray maçından kareler - Foto Galeri

27 Şubat 2018 23:00
Akhisarspor - Galatasaray maç özeti - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

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Akhisarspor 1-2 Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ellerinde kaldı.

8. dakikada Soner’in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih’in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko x, Eray Ataseven xx (Serginho dk. 58 xx), Soner xx, Muğdat xxx (Bilal dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 71 xx)
Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa
Teknik Direktör: Okan Buruk
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici x (Gomis dk. 82 xx), Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx (Feghouli dk. 58 xx), Belhanda x (Linnes dk. 70 xx), Yasin xx, Sinan xxx
Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Donk, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21), Sinan (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mustafa, Lopes (T.M. Akhisarspor), Sinan (Galatasaray)

Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel
 

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