ÖZET İZLE | Alanyaspor 1-0 Trabzonspor özet izle goller izle | Alanyaspor - Trabzonspor kaç kaç?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Akdeniz ekibine, Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golü 4. dakikada Merih Demiral kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 6'ya yükseltti. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasının sol çaprazında serbest vuruş kazanan Aytemiz Alanyaspor'da topun başına geçen Villafanez arka direğe ortaladı. Burada topa yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı. 1-0

11. dakikada gelişen Trabzonspor kontratağında Sosa'nın ara pasında topla buluşan Rodallega, rakiplerini geçerek ceza sahasına sokuldu. Kalenin sağ çaprazına giren Rodallega buradan sert vurdu fakat kaleci Ufuk gole izin vermedi.

20. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına geçen Olcay kalenin önüne ortaladı. Burada topa yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşu gol çizgisini geçti fakat karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya pozisyonun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

24. dakikada Ceyhun, Efecan ve Villafanez üçlüsü birbirleriyle tek pas yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Burada Efecan'ın topu önüne sürmesiyle gelişine şut çeken Villafanez'in vuruşunu kaleci Onur güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un top kaybıyla atağa geçen Trabzonspor, sağda Yusuf'un ortasında Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Ufuk engelledi. Kaleciden dönen topu kontrol eden Olcay'ın sert vuruşu kaleci Ufuk'u geçti ancak Merih Demiral topu gol çizgisinden çevirerek, golü engelledi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Onazi'nin arka direğe doğru havalandırdığı topa Pereira hareketlenerek vuruşunu yaptı. Top kaleci Ufuk'u geçerek uzak direğin hemen yanından dışarıya gitti.

51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında arka direğe düzülen topu Baiano kornere gönderdi.

61. dakikada sol kanattan Ceyhun'un ortasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda Onur gole izin vermedi. Seken topu Cisse bir kez daha tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

82. dakikada sağ kanattan Pereira'nın uzun kullandığı taç atışında Merih topu kesti. Seken topla buluşan Yusuf'un sert şutunda kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.

84. dakikada Amiri sol kanatta rakibinden sıyrılıp arka direğe ortasını yaptı. Merih, Rodallega'dan önce kritik bir hamle daha yaparak topu kornere gönderdi.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes, sol çizgide tüm rakiplerinden sıyrılıp topu içeriye çevirdi ancak Cenk Ahmet topa dokunmayı başaramadı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler:Halis Özkaya, Ceyhun Sesigüzel, Özgür Yankaya,

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylanx, Merih Demiralx, Giorgos Tzavellas, Baiano, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Giannis Maniatis (Taha dk. 77), Ceyhun Gülselam, Papiss Cisse, Efecan Karaca (Junior Fernandes dk. 77), Lucas Villafanez (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 87 ?)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Barış Başdaş, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Bobo,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Filip Novak, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi (Caleb Ekuban dk. 81 ?), Jose Sosa, Olcay Şahan (Abdülkadir Ömür dk. 46) Hugo Rodallega, Anthony Nwakaeme (Vahid Amiri dk. 64)

Yedekler: Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Zeki Yavru, Hüseyin Türkmen, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Caleb Ekuban

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Merih Demiral (Dk. 4) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Fabrice N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)