ÖZET İZLE | Almanya Meksika özet izle goller izle

Almanya - Meksika karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorileri arasında yer alan Almanya, Meksika ile karşı karşıya geldi.

Meksika, büyük bir sürprize imza atarak turnuvanın son şampiyonu Almanya'yı 35. dakika Lozano'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Günety Amerika ekibi turnuvaya galibiyetle başladı. Almanya ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Grupta bir sonraki maçlarda Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Almanya ise İsveç'in rakibi olacak.

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