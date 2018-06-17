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ÖZET İZLE | Almanya Meksika özet izle goller izle

Almanya - Meksika! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. İşte Almanya - Meksika karşılaşmasının geniş özeti ve detayları...

ÖZET İZLE | Almanya Meksika özet izle goller izle

17 Haziran 2018 19:49

Almanya - Meksika karşılaşması... 2018 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorileri arasında yer alan Almanya, Meksika ile karşı karşıya geldi.

Meksika, büyük bir sürprize imza atarak turnuvanın son şampiyonu Almanya'yı 35. dakika Lozano'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Günety Amerika ekibi turnuvaya galibiyetle başladı. Almanya ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Grupta bir sonraki maçlarda Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Almanya ise İsveç'in rakibi olacak.

ALMANYA - MEKSİKA KARŞILAŞMASININ GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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