ÖZET İZLE: Altınordu 3-3 Giresunspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|Altınordu Giresunspor kaç kaç bitti?

Maçtan dakikalar
3. dakikada Mehmet Akyüz sol çaprazdan ceza sahasına girdi, açıyı iyi kapatan kaleci Berke Özer bacak arasına doğru gelen topu kontrol edip gole izni vermedi.
6. dakikada Caner Aktaş sağdan ceza sahasına doğru yaklaşıp vurdu, orta şut karışımı şutunu kaleci direk dibinde kontrol etti.
7. dakikada Kerim Avcı orta saha tek hareketle rakibinden sıyrılıp savunmanın arkasına gönderdi, Barış Alıcı auta çizgisinden içeriye çıkardı, Mirkan Aydın’dan önce hamle yapan savunma tehlikeyi önledi.
13. dakikada Çağlar Birinci’nin hatalı yan yasında araya giren Serkan Göksu, kalecinin önde olduğunu görünce yaklaşık 35 metreden vurdu, top direğin hemen üzerinden auta gitti.
20. dakikada Mehmet Akyüz bir anda savunmanın arkasına hareketlendi, tehlikeyi sezen Berke Özer, yayın üzerine kadar çıkarak topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
33. dakikada Barış Alıcı’nın ceza sahası sağ çaprazına gönderdiği topla buluşan Murat Uçar müthiş vurdu, top üst direği sıyırıp auta çıktı.
36. dakikada Caner Aktaş sağdan sıfıra inip penaltı noktası üzerine ortasında Barış Alıcı gelişine sert vurarak ağları sarstı. 1-0
44. dakikada Çağlar Birinci’nin geri pasından gelen topu baskı altında uzaklaştırmak isteyen kaleci Anıl Atağ sektirdi, Kerim Avcı topu ağlara gönderdi. 2-0
47. dakikada kornerden gelen top ceza sahası dışına açıldı, Fatih Atik’in şutunda top direkten döndü, Dimitriadis kale ağzında tamamladı. 2-1
51. dakikada Caner Aktaş ile ikili mücadeleye giren Hüsamettin Tut yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top, kaleci Berke Özer'in doğru yere uzanmasına rağmen filelere gitti. 2-2
69. dakikada Sinan Özkan sağdan kale ağzına gönderdi, top Fatih Atik ile Mehmet Akyüz arasında bomboş kalınca karambol yaşandı, kaleci Berke Özer zorlu pozisyonda gole izin vermedi.
71. dakikada kaleci Berke Özer‘in kale atışında takım arkadaşı pası beklemeyince Mehmet Akyüz araya girdi. Mehmet kaleyi karşıdan gören pozisyonda topu ağalara gönderdi. 2-3
72. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ çaprazda topla buluştu. Erdoğan'ın dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
74. dakikada Fatih Atik ceza sahasındaki karambolde savunmadan kurtulup vurdu, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.
85. dakikada Altınordu ceza sahasındaki karambolde sağ çaprazda Caner Arıcı vurdu. Kaleci Berke Özer direk yanında topu bloke etmeyi başardı.
88. dakikada Sinan Özkan ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Berke Özer son anda uzanıp topu kornere çeldi.
Stat: Bornova
Hakemler: Serkan Tokat xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Savranlar xx
Altınordu: Berke Özer xx, Uğur Arslan Kuru xx, Ali Mert Aydın x, Recep Yemişci xx, Serkan Göksu xx, Kerim Avcı xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 66 xx), Deniz Vural xx (Oğulcan Ülgün dk. 78 x), Barış Alıcı xx, Caner Aktaş xx, Murat Uçar xx, Mirkan Aydın x (Alican Özfesli dk. 73 xx)
Yedekler: Ozan Can Oruç, Seydi Kayasoy, Enis Durak, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ x, Caner Arıcı xx, Aykut Demir x, Çağlar Birinci xx, Hüsamettin Tut xx, Panos Dimitriadis xx, Diabang Dialiba xx, Sinan Özkan xx (Mert Örnek dk. 90+2 ?), Dodo xx, Mehmet Akyüz xxx (Maurice Dale dk. 85 ?), Jones Carioca x (Fatih Atik dk. 38 xx)
Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Canberk Dilaver, Özgür Yılmaz, Recep Aydın, Oğuzhan Öztürk
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Barış Alıcı (dk. 36), Kerim Avcı (dk. 44), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 72) (Altınordu), Panos Dimitriadis (dk. 47), Mehmet Akyüz (dk. 52 pen. ve dk. 70) (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kart: Hüsamettin Tut (Akın Çorap Giresunspor)