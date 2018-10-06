ÖZET İZLE | Antalyaspor 0-1 Galatasaray özet izle | Antalyaspor - Galatasaray kaç kaç? Galatasaray maçı özeti izle

Antalyaspor - Galatasaray özet izle... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı - Kırmızılılara Antalya'da galibiyeti getiren golü 87. dakikada Ryan Donk kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'e yükseltti. Antalyaspor ise 13 puanda kaldı.

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Galatasaray, deplasmanda 2 maç sonra galip

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, 2 deplasman maçının ardından 3 puan aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Ryan Donk'un golü ile 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece deplasmandaki galibiyet alamama durumunu sonlandırdı. Aslan ligin ilk haftasında Ankaragücü'nü 3-1 yendikten sonra 4. haftada Trabzonspor'a 4-0 ve 6. haftada Akhisarspor'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Cimbom, Antalya deplasmanından aldığı 3 puan ile deplasmanda 2 maç sonra kazanmasını bildi.

Fatih Terim'in Maicon ve Donk planı tuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beklenen golün gelmemesinin ardından savunma oyuncuları Maicon ve Donk'u hücuma alıp gol aramasıyla 3 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, mücadele 0-0 devam ederken yaptığı değişliklerle istediğini aldı. Eren Derdiyok'un sakatlığından dolayı oynamadığı mücadelede Sinan Gümüş, ileri uçta gol aradı ama beklenen gol gelmeyince Terim, kanat oyuncularını çıkarıp, uzun boylu savunma oyuncularını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Maicon ve Donk'u oyuna alıp, hücumda oynatmasıyla gol geldi. 87. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk'un kafa vuruşu ağlara gitti.

Böylece Fatih Terim'in savunmacı olan Maicon ve Donk'u hücumda oynatmasıyla planı tutmuş oldu.

Maçtan dakikalar(İlk yarı)

1. dakikada Antalyaspor'un hücumunda defansın arkasına atılan pasa Macion hareketlendi. Maicon'dan önce topa yetişen Muslera'nın vuruşunda kırmızı-beyazlı futbolcuya çarpan top kale direğinden auta çıktı.

9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda pasını penaltı noktası hizasındaki Rodrigues'e çıkardı. Bu futbolcunun şutu kalecide kaldı.

12. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin yanından auta çıktı.

33. dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Celutska'nın kafası arka direk dibindeki Diego'nun önüne düştü. Diego'nun sol ayakla gelişine sert şutu üstten auta çıktı.

44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer'in ceza sahasına ortasında Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır, VAR'dan izlediği pozisyonun ardından penaltı kararını iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası dış çaprazdan penaltı noktası üzerine kullanılan serbest vuruşta Rodrigues'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Ömer'in sol kanattan penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

65. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

69. dakikada Belhanda'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin ayak içi vuruşu kalecide kaldı.

73. dakikada Hakan'ında ceza sahasına giren Doukara'nın sağ çaprazdan sert şutu kaleci kurtardı.

77. dakikada Mario'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına yükselen Sinan'ın müsait pozisyonda vurduğu kafa vuruşu kalecide kaldı.

87. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Diego, Cisshokho, Chico, Hakan, Yekta (Danilo dk. 74), Maicon Marques, Doğukan (Harun dk. 68), Doukara

Yedekler: Ferhat, Ozan Evrim Özenç, Osman, Mustafa, Salih, Birkan, Bahadır,Musa

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan Kabak, Ömer, Ndiaye, Fernando, Belhanda (Maicon dk. 76), Rodrigues (Feghouli dk. 62), Onyekuru (Donk dk. 85) Sinan

Yedekler: İsmail, Ahmet, Linnes, Nagatomo, Atalay, Yunus

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Donk (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Maicon (Antalyaspor), Sinan, Belhanda, Fernando (Galatasaray)