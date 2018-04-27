ÖZET İZLE: Arsenal 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç bitti?

Arsenal Atletico Madrid maçı geniş özeti ve golleri izle... İngiltere Premier Ligi'nde zirve yarışında geride kalan Arsenal, İspanya LaLiga’da şampiyonluk şansını zora sokan Atletico Madrid ile karşılaştı.. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna etkili başlayan ve rakibinin üstine giden Arsenal, Fransız forvet oyuncusu Lacazette'nin attığı gol ile mücadeleyi 1-0 önde götürürken 82.dakikada Atletico Madrid, Fransız oyuncususu Antonio Greizmann'ın attığı gol ile skora denge getird ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı..

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLGİLERİ

STAT: Emirates

HAKEM: Clément Turpin

ARSENAL: Cech; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Özil; Lacazette

TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger

ATLETİCO MADRİD:Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl Ñíguez, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone