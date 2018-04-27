Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • ÖZET İZLE: Arsenal 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Arsenal 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçında Arsenal evinde Atletico Madrid'i konuk etti. İşte Arsenal Atletico Madrid maçı geniş özeti ve golleri...

ÖZET İZLE: Arsenal 1-1 Atletico Madrid Maç Özeti ve Golleri İzle | Arsenal Atletico Madrid kaç kaç bitti?

27 Nisan 2018 00:09

Arsenal Atletico Madrid maçı geniş özeti ve golleri izle...  İngiltere Premier Ligi'nde zirve yarışında geride kalan Arsenal, İspanya LaLiga’da şampiyonluk şansını zora sokan Atletico Madrid ile karşılaştı.. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda oyuna etkili başlayan ve rakibinin üstine giden Arsenal, Fransız forvet oyuncusu Lacazette'nin attığı gol ile mücadeleyi 1-0 önde götürürken 82.dakikada Atletico Madrid, Fransız oyuncususu Antonio Greizmann'ın attığı gol ile skora denge getird ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı..

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLGİLERİ

STAT: Emirates

HAKEM: Clément Turpin

ARSENAL: Cech; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Özil; Lacazette
TEKNİK DİREKTÖR: Arsene Wenger

ATLETİCO MADRİD:Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas; Correa, Saúl Ñíguez, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç