ÖZET İZLE: Başakşehir 5-0 Karabükspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Karabük kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir evinde Kardemir Karabükspor’u ağırladı. Maç 5-0’lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Emre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Clichy’nin sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

20. dakikada Visca’nın ceza sahası içine çalımlarla girip topu Gökhan’a bıraktı. Gökhan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

25. dakikada Clichy’nin sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar’da kaldı.

31. dakikada orta sahadan Caiçara’nın defansın arkasına attığı topu kontrol eden Visca’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

38. dakikada Emre’nin ceza sahası dışından içeriye doğru havadan attığı pasta topu Visca kontrol etti. Visca’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

43. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca topuk pasıyla topu Adebayor’a bıraktı. Adebayor’un ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

60. dakikada Clichy’nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Arda’nın şutunda meşin yuvarlak direğin solundan az farkla dışarı çıktı.

81. dakikada Arda’nın bıraktığı pasta ceza sahası dışından Bajic’in yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

83. dakikada sol kanattan Arda’nın açtığı ortada arka direkte topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Çağlar topu oyun alanına uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan İshak’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada Kravchenko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.

89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Arda'nın sağ kanatta verdiği pasta ceza sahası yayına çalımlarla ilerleyen Visca'nın şutunda topu kaleci Çağlar oyun alanına çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Metin xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Mahmut Tekdemir xx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, Emre Belözoğlu xx (Arda dk. 58 x), Visca xx, Mossoro xx (Bajic dk. 76 x), Napoleoni xx (İrfan dk. 71 x), Adebayor xx

Yedekler: Mert, Mevlüt, Chedjou, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Egemen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kardemir Karabükspor: Çağlar xx, Kravchenko xx, Ferhat xx, Ishak xx, Hakan xx, Traore x (Cem dk. 75 x), Murat Akın xx (Alexe dk. 58 x), Osman xx, Leandrinho x (Stahl dk. 46 x), Bliznichenko xx, Ergin Keleş xx

Yedekler: Rybka, Tayyib Talha, Ahmet, Alican, Yusuf

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Napoleoni (dk. 7), Gökhan (dk. 20), Visca (dk. 31 ve 38), Adebayor (dk. 43) (Başakşehir)

Sarı kart: Çağlar (Karabükspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş