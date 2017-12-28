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ÖZET İZLE: Beşiktaş 4-1 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Osmanlı maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş Osmanlıspor ile karşılaştı. Beşiktaş Osmanlıspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Osmanlıspor maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Beşiktaş 4-1 Osmanlıspor Maçı Özeti ve Golleri İzle|BJK Osmanlı maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş Osmanlıspor Maçından Kareler - Foto Galeri

28 Aralık 2017 22:29
Beşiktaş Osmanlıspor Maç Sonu - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş evinde Osmanlıspor ile karşılaştı. Müsabaka siyah-beyazlı ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Maçtan dakikalar 

15. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Negredo'nun altıpas noktası üzerine yaptığı ortada Vrsajevic ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

22. dakikada Regattin’in sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Özer’in vuruşunda meşin yuvarlak oyun alanı dışına çıktı.

30. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Negredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

31. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas yatarak kontrol etti.

35. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içi sol tarafına verdiği pasta topla buluşan Negredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

50. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası sol tarafına pasında topla buluşan Cenk’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

55. dakikada Serdar’ın ceza sahası içine ortasında kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Özer’in vuruşunda Tolga topu iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Oğuzhan'la verkaç yapan Babel’in ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top üstten auta çıktı.

65. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan’ın direğe ortasında Negredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içine topla giren Serdar'ın pasında Doukara’nın gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

75. dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolga topu oyun alanına çeldi.

90+4. dakikada Quaresma kullandığı serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi ve meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti. 4-1

Stat: Vodafone

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Caner xx, Tolgay xx, Atiba x (Mitrovic dk. 40 x), Oğuzhan xx, Babel xx, Negredo xxx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Utku, Quaresma, Mustafa Pektemek, Fatih, Orkan, Mustafa Apardı, Alpay, Abdullah, Ersin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Anıl xx, Maxsö xx, Numan xx, Vrsajevic xx, Carlos xx, Hasan xx, Özer xx, Regattin xx, Serdar xx, Doukara xx

Yedekler: Hakan, Ninaj, Ahmet, Burak, Cikalleshi, Ali Eren, Musa, Tugay, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Vrsajevic (dk. 15 k.k.), Negredo (dk. 35) (Beşiktaş)

Sarı kart: Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş
 

 

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