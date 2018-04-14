ÖZET İZLE: Denizlispor 0-0 Rizespor Maçı Özeti İzle | Denizlispor Rizespor kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Denizlispor Rizespor Maçı Özeti İzle
Maçtan Dakikalar
5. dakikada Ziya’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan, topu kornere çeldi.
7. dakikada Mehmet’in sol kanattan ortasında arka direkte boş durumda topla buluşan Süleyman’ın volesi az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Galip’in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde Muriç’in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta çıktı.
60. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Zeki topu köşeden kornere çeldi.
75. dakikada sağ kanattan İsmail Haktan’ın ortasında Kappel’in kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx
Denizlispor: Zeki xx, Alperen xx, Taha Can xx (Taşkın dk. 80 ?), Cenk xx, Cihan xx, Veli xx, Burak xx (Barış dk. 89 ?), Hasan xx, Kappel x, Ziya xx, Mehmet Akyüz xx (İsmail Haktan dk. 70 ?)
Yedekler: Taşkın, İsmail Haktan, Barış
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Rizaspor: Gökhan xx, Orhan xx, Ramos xx, Saadane xx, Mehmet xx, Robin Yalçın xx, Koray xx, Galip xx (Recep dk. 77 x), Süleyman xx (Oğulcan dk. 83 ?) Samudio xx, Muriç xx
Yedekler: Recep, Oğulcan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sarı kartlar: Ziya, Cenk, Veli, Taha Can (Denizlispor), Muriç, Koray (Rizespor)
Bayram Coşkun