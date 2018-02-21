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ÖZET İZLE: Denizlispor 2-0 Ümraniyespor Maç Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Ümraniyespor kaç kaç bitti?

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ÖZET İZLE: Denizlispor 2-0 Ümraniyespor Maç Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Ümraniyespor kaç kaç bitti?

21 Şubat 2018 20:58

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

11. dakikada Aissati'nin ceza yayı önünden sert şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Samet’in ceza alanı ön çizgisinden sert vuruşunad top farklı şekilde üstten auta çıktı.

32. dakikada Timur’un kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Rangelov’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Ziya Alkurt’a taç çizgisi yakınında sert müdahalede bulunan Vasilogiannis, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84. dakikada ceza sahası sol çaprazından Ziya'nın ortasında Kappel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

86. dakikada Mücahit'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top auta gitti.

90. dakikada Denizlispor'un kontratağında ceza sahasına giren Hasan'ın pasında Ziya uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Kappel’in pası ile ceza alanı içerisinde topla buluşan Eze’nin şutu üst direkten geriye döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurluoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Ziya Alkurt xx, Mehmet Akyüz xx (Patrick Eze dk. 61 x), Taşkın İlter xx, Hasan Kılıç xx, Cenk Güvenç xx, Alperen Babacan xx, İsmail Haktan Odabaşı x (Berkan dk. 83 ?), İsmail Aissati x, Kerem Can Akyüz xx, Barış Örücü xx (Kappel dk. 65 x)

Yedekler: Zeki, Taha Can, Veli, Cihan, Kappel, Burak, Taşkın, Alperen

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Timur Temeltaş xx, Vasilogiannis x, Rangelov xx, Samet Asatekin xx, İbrahim Akdağ xx, Mehmet Seyfettin xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Emircan Altıntaş xx (Mücahit dk. 84 ?), Tarık Tekdal xx

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Cleyton, Kerem Az

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Gol: Kappel (dk. 84), Ziya (dk. 90) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Vasilogiannis (dk. 44) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Aissati, İsmail Haktan Odabaşı, Taşkın (Denizlispor), Vasilogiannis (Ümraniyespor) 

Gökten Ceylan
 

 

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