ÖZET İZLE: Denizlispor 3 - 1 Adanaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Adanaspor kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Adanaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kanatta topla buluşan Kappel, rakibini geçip sert vurdu, top kalecide kaldı.
19. dakikada Kerem Can’ın sol kanattan ortasında yakın mesafeden Kappel’in vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı.
34. dakikada Koman’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tevfik’in sert vuruşu kalecide kaldı.
39. dakikada Ronei’nin kullandığı serbest vuruşta Magaye’nin kafa vuruşunda top kaleci Asil Kaan’da kaldı.
45. dakikada Ziya’nın ceza alanı içinde arka direğe yaptığı ortada topla buluşan Barış kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
71. dakikada İsmail'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselden Berkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
74. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Oğuzhan’ın ortasına Bahattin arka direkte kafa ile vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1
78. dakikada İsmail sağ kanattan ortasında topu Berkan ile buluşturdu. Berkan’ın yerden şutunda top ağlara gitti. 3-1
Denizlispor Adanaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay xx, Orkun Aktaş xx, Deniz Caner Özaral xx
Denizlispor: Asil Kaan xx, Canberk xx, Alperen Babacan xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Burak xx, Hasan xx (Berkan dk. 64 xxx), Barış xxx (Taşkın dk. 87 ?), Kappel xx, Cihan xx (İsmail dk. 68 xx), Ziya xx
Yedekler: Zeki, Tahacan, Veli, Alperen,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Adanaspor: İrfan Can x, Onur x, Vinicius xx, Renan xx, Gökhan xx, Bekir xx, Koman x (Berkan dk. 81 x), Tevfik x (Bahattin dk. 62 xx), Ronei xx, Oğuz Han x, Magaye x (Ahmet dk. 86 ?)
Yedekler: Hayrullah, Emrecan, Abdülaziz, Yakup
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Barış (dk. 45), Berkan (dk. 71 ve 78) (Denizlispor), Bahattin (dk. 74) (Adanaspor)
Kırmızı Kart: Gökhan Süzen (dk. 75) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Kappel, Berkan (Denizlispor), Ronei (Adanaspor)
Medeni Topaloğlu