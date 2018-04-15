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ÖZET İZLE: Elazığspor 2-1 Adana Demirspor Maç Özeti Golleri İzle|Elazığ Adana Demir kaç kaç bitti?

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında TY Elazığspor evinde ağırladığı Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

ÖZET İZLE: Elazığspor 2-1 Adana Demirspor Maç Özeti Golleri İzle|Elazığ Adana Demir kaç kaç bitti?

15 Nisan 2018 15:20

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Maçtan dakikalar

13. dakikada Adana Demirspor atağında Mendy’nin sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Atabey’in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Ahmet Sabri çıkardı. 

19. dakikada Mendy’in ceza sahası içerisinden verdiği pasla topla buluşan Tambe’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. 

21. dakikada sağ kanattan Tom’un ortasında topla buluşan Hora’nın vuruşunda kaleci mutlak bir golü önleyerek kornere çeldi. 

34. dakikada Tatos, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girerek şutunu çekti ancak kaleci Kurtuluş zamanında müdahale ile golü önledi. 

37. dakikada Tatos’un ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi. 

54. dakikada kalecinin önde olduğunu gören Yiğitcan orta sahanın gerisinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 

59. dakikada defansı geçen Hora, ceza sahası yayı üzerinden şutunu çekti kaleci Kurtuluş iki hamlede topa sahip oldu. 

62. dakikada Tatos’un kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Diarra kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı. 

65. dakikada Murat Akça’nın sağ kanattan yerden ortasını altıpasın içinde Diarra boş ağlara gönderdi. 1-1 

70. dakikada Tatos pasını Hora’ya verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Rumen oyuncunun yerden pasında Diarra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1 

90. dakikada ceza sahasına giren Mertan'ın şutunda top kalecide kaldı. 

Stat: Elazığ Atatürk 

Hakemler: Onur Karabaş xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Oğuz Kağan Çalışır xx 

TY Elazığspor: Ahmet Sabri Fener x, Canberk Dilaver xx, Murat Akça xxx, Sezgin Coşkun xx Mehmet Yiğit xx, Elmar Bjarnason xx, Alparslan Öztürk xx, Tatos xx, Muhamed Ildız (Halil İbrahim Dk. 30 x), Hora xx (Mertan dk. 82), Tom x (Diarra dk. 58 xxx), 

Yedekler: Soner Şahin, Kadir Pekmezci, Adem Alkaşi, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk 

Teknik Direktör: Muammer Sürmeli 

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demirbağ xx, Yiğit İncedemir xx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Savaş Yılmaz x (Abdülkadir dk. 75 x), Batuhan İşçiler xx, Kubilay Sönmez x (Politylo dk. 74 x), Mendy xx, Tambe xx, Atabey Çiçek x (Aydın dk. 68 x) 

Yedekler: İsmail Şahmalı, Mustafa Yılmaz, Can Polat Çelik, Maroues, Erkam Develi 

Teknik Direktör: Mustafa Uğur 

Sarı Kartlar: Mendy, Yiğitcan (Adana Demirspor) 

Goller: Diarra (dk. 65 ve 70) (Elazığspor), Yiğitcan (dk. 54) (Adana Demirspor)  

Hüseyin Kabukçu-Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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