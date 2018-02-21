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ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-4 Gazişehir Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle | Eskişehirspor Gazişehir kaç kaç bitti?

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ÖZET İZLE: Eskişehirspor 1-4 Gazişehir Gaziantep Maç Özeti ve Golleri İzle | Eskişehirspor Gazişehir kaç kaç bitti?

21 Şubat 2018 18:39

Spor Toto 1.Lig’in 23. haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Gazişehir Gaziantep'e 4-1 mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

10. dakikada Bedirhan’ın sağ kanattan ortasını Gaziantep defansı uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından Hasan Hüseyin’in şutu az farkla dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kaan Kanak’ın sert şutu, kalecinin tüm müdahalelerine rağmen ağlara gitti. (1-0)

20. dakikada Uğur Akdemir’in pasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Gökhan Alsan, skora denge getirdi. (1-1)

27. dakikada Uğur Akdemir’in sağ kanattan ortasında Özgür Can’ın kafa vuruşu sonrası top kaleci Kayacan’da kaldı.

34. dakikada Dorukhan’ın topuk pasında ceza sahası içinde topa sert vuran Semih Şentürk’ün şutu az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada ceza sahasına giren Muhammed’i düşüren Kayacan penaltıya neden oldu.

48. dakikada Özgür Can’ın penaltı vuruşu sonrasında top ağlarla buluştu. (1-2)

55. dakikada Uğur’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bomboş olan Rodriguez topu ağlara gönderdi. (1-3)

70. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna Junior kafayla dokundu. Kaleci Kayacan çok şık bir hareketle topu tekrar kornere çeldi.

84. dakikada Ahmet Kesim’in pasında Pierre Webo topu ağlara göndererek farkı 3’e çıkardı. (1-4)

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kamil Çetin xx, Furkan Ürün xx

Eskişehirspor: Kayacan x, Hasan Hüseyin xx (Fıratcan Üzüm dk 82 x), Aykut x, Dorukhan Toköz xx, Ofoedu xx, Kaan Kanak xx, Bedirhan Altunbaş xx, Semih Şentürk x (Andaç dk. 45 xx), Akaminko xx, Hürriyet x (Hasan Ayaroğlu dk. 62 x) , Bruno Mezenga xx

Yedekler: Gökhan, Felix, Bilal Aziz, Fıratcan Üzüm, Furgan,

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Adam xx, Ahmet, Tugay xx, Junıor x (Segbefia dk 82 x), Serdar xx (Muhammed dk 45 xx) , Özgür Can xx (Webo dk. 70 xxx), Gökhan xx, Mehmet Erdem x, Rodriguez xx, Uğur xx, Sinan xx

Yedekler:Necati, İsmail, Murat, Yasin, Sami, Okan, Özgür,

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Kaan Kanak (dk. 11) (Eskişehirspor), Gökhan Alsan (dk. 24), Özgür Can (dk. 48), Rodriguez (dk.55), Pierre Webo (dk. 84) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Akaminko, Dorukhan Toköz, Mezenga, Ofoedu (Eskişehirspor), Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Burak Tekin - Kadir Arslan
 

 

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